شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب التجارة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب التجارة الخارجية لاستعراض أهم إنجازات ومستهدفات المركز وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة المركز.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز دور المركز لخلق جيل من المتخصصين في التصدير والمصدرين ورجال الأعمال لتحقيق خطط الدولة الهادفة لزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، لافتا إلى دور الوزارة لمساعدة الشركات والأفراد لإيجاد الكفاءات التي تسهم في عملية التصدير.

ومن جانبهم أكد أعضاء مجلس إدارة المركز على الدور الهام للمركز في رفع كفاءة العاملين بقطاع التصدير، مشيرين إلى أهمية تحقيق التكامل فيما بين البرامج التدريبية الخاصة بالتصدير، وإيجاد جهات مانحة لتمويل عملية التدريب لصغار المصدرين، والترويج لخدمات وبرامج المركز بمختلف الجهات المهتمة بالتصدير وكذا بمختلف الجامعات، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل جغرافية وقطاعية للمصدرين، وكذا تنفيذ برامج تدريبية للتعريف باتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والشركاء التجاريين الرئيسيين.

وقد استعرض الاجتماع إنجازات المركز خلال عام 2024، والتي تضمنت تنفيذ 99 برنامجاً تدريبياً لعدد 3520 متدرباً، حيث شملت هذه البرامج برنامج مزاولة التصدير للقيد بسجل المصدرين، برنامج مزاولة الاستيراد للقيد بسجل المستوردين، بالإضافة إلى تنفيذ برامج مشروع "التدريب خطوة نحو التصدير" STEP في إطار الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين مركز تدريب التجارة الخارجية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجهاز تنمية المشروعات لتدريب عدد 600 متدرب.

كما تضمنت إنجازات المركز تنفيذ ورش عمل عن " التصدير عبر اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA بالتعاون مع مركز التجارة الدولية ITC بجنيف والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير AFREXIMBANK ، حيث تم اختيار مركز تدريب التجارة الخارجية من قبل مركز التجارة الدولية بجنيف ITC ليكون الشريك المحلي له في مصر لتنفيذ البرنامج.

وكذلك تنفيذ برنامج "إدارة التصدير" المعتمد دوليا من هيئة التدريب للتجارة الدولية في كندا Forum for International Trade Training (FITT) ، حيث حصل المركز على اعتماد من الهيئة الكندية، بموجب هذا الاعتماد يحصل المتدرب على دبلومة في التجارة الدولية من الهيئة الكندية بعد اجتياز البرنامج المقدم من المركز واجتياز الاختبارات المؤهلة للحصول على الدبلومة من الهيئة الكندية.

كما قام المركز بتنفيذ عدة برامج تخصصية أخرى منها برنامج إعداد أخصائي التصدير للتعرف على النظام التجاري العالمي والتعامل مع اللوائح والقوانين المنظمة للتصدير، واكتساب المعارف والمهارات الخاصة بخدمات العملية التصديرية، وبرنامج "الاشتراك بالمعارض التجارية الدولية" حيث تناول البرنامج التعرف على أهمية الاشتراك في المعارض التجارية في التسويق للتصدير، وتحديد أهم المعارض التجارية الدولية، واتباع الخطوات والإجراءات اللازمة للاشتراك في المعارض والأسواق الدولية والإقليمية.

كما حصل المركز على شهادة المواصفة القياسية الدولية لنظام إدارة المؤسسات التدريبية ISO 21001:2018 لالتزامه بتطبيق اشتراطات الحصول على شهادة المواصفة القياسية الدولية لنظام إدارة المؤسسات التدريبية.

كما فاز المركز بجائزة "المساهمة المتميزة" في تنمية التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2023، وهي إحدى الجوائز التي تمنحها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة حيث فاز المركز كأفضل مشروع لعام 2023 لإسهاماته المتميزة، وأهمها مشروع "التدريب خطوة نحو التصدير"

وقد استعرض مجلس الإدارة خطة عمل ومستهدفات مركز تدريب التجارة الخارجية للعام الجاري 2025، وتمت الموافقة عليها.