شكرا لقرائتكم خبر عن 74.75 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم لتستقر بعد موجة بيع شهدتها في اليوم السابق بسبب رفع شركة أرامكو السعودية أسعار النفط لشهر مارس المقبل بشكل حاد.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا أو 0.19 % إلى 74.75 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتًا أو 0.25 % إلى 71.21 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، أمس أنها ستزيد بشكل كبير الأسعار للمشترين في آسيا تسليم مارس المقبل وسط ارتفاع الطلب من الصين والهند في وقت تتسبب فيه العقوبات الأمريكية في اضطراب الإمدادات الروسية.



