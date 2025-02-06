الاقتصاد

74.75 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

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74.75 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول

الخميس، 06 فبراير 2025 02:00 م

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم لتستقر بعد موجة بيع شهدتها في اليوم السابق بسبب رفع شركة أرامكو أسعار النفط لشهر مارس المقبل بشكل حاد.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا أو 0.19 % إلى 74.75 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتًا أو 0.25 % إلى 71.21 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، أمس أنها ستزيد بشكل كبير الأسعار للمشترين في آسيا تسليم مارس المقبل وسط ارتفاع الطلب من الصين والهند في وقت تتسبب فيه العقوبات الأمريكية في اضطراب الإمدادات الروسية.


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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