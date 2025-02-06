شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 6-2-2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ264.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين.

ويعد سعر الذهب في سلطنة عمان من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن.

أسعار الذهب فى سلطنة عمان:

عيار 24 سجل 345.75 درهم

عيار 22 سجل 321.50 درهم

عيار 21 سجل 308.25 درهم

عيار 18 سجل 264.25 درهم

عيار 14 سجل 204.25 درهم

عيار 12 سجل 175.00 درهم

الاونصة سجلت 10754.00 درهم

الجنيه الذهب سجل 2466.00 درهم

الأونصة بالدولار سجلت 2852.42 دولار

وفي الوقت الذي يعاني فيه سوق الأسهم من تشاؤم المستثمرين بشأن تأثير نموذج الذكاء الاصطناعي "DeepSeek"، شهد الذهب ارتفاعًا هادئًا نحو مستويات قياسية جديدة.

اكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

يهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.