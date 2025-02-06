شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة الشروق يشن حملة لإزالة الإشغالات ويواصل أعمال التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته الأخيرة لمدينة الشروق، شن جهاز مدينة الشروق، برئاسة المهندس بسام محمد الشيخ، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالمدينة، بإشراف العميد أحمد المناوى مأمور شرطة التعمير، والنقيب خالد محمود من شرطة المرافق.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملة شملت الأسواق التجارية الواقعة بقطاع مركز خدمات الحي الثاني د٢ ومركز خدمات المجاورة أ٢ الحى الثاني وشمال المنطقة السادسة الحي الثامن، بهدف تحقيق الانضباط داخل الأسواق، مضيفاً أن الحملة أسفرت عن تحرير 22 محضر إشغال طريق وإدارة بدون ترخيص و ٨ باعة جائلين مع مصادرة الإشغالات، وكذا إزالة التندات غير المطابقة وإخلاء ممرات المشاة لتمكين رواد الأسواق.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضارى للمدينة، وطالب رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس بسام محمد الشيخ، مواصلة أعمال تطوير ميدان المهندس "شريف إسماعيل"، وميدان الكامنجا، وميدان الدكتور " مجدي يعقوب " وميدان كأس العالم بالمدينة، حيث تم تنفيذ الأعمال بواسطة مجموعات عمل من إدارة الزراعة وشركات الصيانة على أرض الواقع.

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، على مسئولى الإدارات الخدمية الميدانية والشركات العاملة فى خدمات: "النظافة، الصيانة والتشغيل، الإنارة، والزراعة"، برفع مستوى الخدمات المقدمة ونظافة المربعات من أمام العمارات والشوارع والعمل على توحيد وزيادة عدد صناديق القمامة أمام المجاورات والمحال والحفاظ على النظافة العامة وأحواض الزهور بالإضافة إلى مقاعد تكون مخصصة لرواد الشارع.

وأكد رئيس الجهاز أن العمل سيكون على قدم وساق للحفاظ على استمرار المظهر الحضارى للمدينة حتى تكون مدينة الشروق فى مقدمة المدن الجديدة دائماً.