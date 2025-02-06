شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض جديد فى سعر الذهب الآن فى مصر.. عيار 21 يسجل 4000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس 6 فبراير2025 بنحو 10 جنيهات، مقارنة بالتعاملات الصباحية اليوم، مع تذبذب كبير في حركة الذهب وتغيرات مستمرة في سوق الذهب العالمي بعد أن خسرت الأونصة 20 دولاراً إلي 2850 دولاراً مما ساهم في تراجع سعر الذهب في مصر.

كافة هذه الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير، قابلة للتغير على مدار الساعة، وهو ما يجعل السعر النهائي للمستهلكين مختلف حسب وقت الشراء، كما يتم إضافة رسوم الضريبة والدمغة والمصنعية.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4571.5 جنيه.

عيار 21 يسجل 4000 جنيه.

عيار 18 يسجل 3428.5 جنيه.

عيار 14 يسجل 2666.65 جنيه.

الجنيه الذهب 32000 جنيه.