شكرا لقرائتكم خبر عن 85.4 مليار جنيه تمويلات من الأنشطة غير المصرفية خلال شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 85.4 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر عام 2024.

وجاء قطاع سوق رأس المال في الصدارة، بقيمة إصدارات أسهم بلغت 44.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى 2.8 مليار جنيه إصدارات أوراق مالية بخلاف الأسهم، وبعده التأجير التمويلي بعقود بلغت 13.7 مليار جنيه، يليه تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 8.7 مليار جنيه، ثم التمويل الاستهلاكي بقيمة 7.6 مليار جنيه، وأخيرًا الأوراق المخصمة بقيمة 7.2 مليار جنيه، والتمويل العقاري بقيمة 1.1 مليار جنيه.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة 2.9 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر 2024، وبلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 75.4 مليار جنيه، وبلغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة حوالي 7.8 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة 4.1 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.