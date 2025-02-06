شكرا لقرائتكم خبر عن 6.3 % ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر نوفمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الخميس النشــرة الشهريـة لبيانات التجارة الخارجية نوفمبر 2024 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجـارى 3.71 مليـار دولار خـلال شهر نوفمبر 2024 مقابل 3.69 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفــاع قدرها 0.5٪.

ومن أهم المؤشرات ارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبـة 6.3 ٪ حيـث بلغـت 3.56 مليـار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2024 مقابــل 3.35 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها:

(منتجات البترول بنسبة 85.5٪، ملابس جاهزة بنسبـة 8.7%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة 22.9٪، فواكه طازجه بنسبه 22.9 ٪).

وفي المقابل انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر نوفمبر 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( البترول الخام بنسبة 25.3 %، أسمــدة بنسبة 33.0 %، صابـون ومحضرات تنظيف بنسبه 12.6% ، خضر مجمدة او مبردة بنسبة 1.4٪).

وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 3.3٪ حيـث بلغت 7.27مليـار دولار خـــلال شهــر نوفمبــر 2024 مقابــــل 7.04 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: ( الغاز الطبيعى بنسبة 177.6% ، سيارات ركوب بنسبــة 11.0%، نحاس ومصنوعاته بنسبــة 183.3% ، بترول خام بنسبــة 271.9%).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 19.9%، مــواد أوليــة من حديــد او صلــب بنسبة 14.5%، قمح بنسبة 20.7% ، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 13.9٪ ).