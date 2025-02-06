شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ماركات السيارات النقل والكهرباء الأعلي ترخيصا خلال ديسمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن ماركة شيفورلية قد تصدرت المبيعات الاعلي ترخيصا والمؤمن عليها إجباريا خلال ديسمبر 2024 وذلك بواقع 1289 سيارة.

وجاء في المركز الثاني ماركة " إيسوزو " بواقع 137 سيارة وفي المركز الثالث ماركة " ميتسوبيشى " بواقع 93 سيارة وفي المركز الرابع ماركة " جى ام سى " بواقع 84 سيارة.

يذكر أن سيارات النقل المتنوع المؤمن عليها إجباريا والمرخصة خلال ديسمبر 2024 سجلت حوالي 1969سيارة ، جاء من بينها 37 سيارة نقل موديل 2021 و105 موديل 2022 و 99 سيارة نقل موديل 2023 و340 سيارة موديل 2024 و 1388 موديل 2025

كما كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والأهرام عن شهر ديسمبر 2024 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 41665 مركبة .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2200 مركبة موديل 2021 و3259 مركبة موديل 2022و3243مركبة موديل2023 و9418 مركبة موديل 2024 و23545 مركبه موديل 2025.

كما كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى أن عدد " السيارات الكهربائية " التي تم ترخيصها والتأمين عليها فى ديسمبر 2024 سجلت حوالي 685 سيارة ، وجاء من بينها ترخيص حوالي 598 سيارة .

واحتلت سيارات " فولكس فاجن " المقدمة وحققت 133سيارة من بينها ترخيص حوالي " اى دى 4 - كروز " حققت 30 سيارة ثم " بى واى دى " فقد رخصت حوالي 106من بينها " سونج " الـ39 سيارة .

كما تم ترخيص حوالي 88 سيارة " مرسيدس " جاء من بينها إى كيو ايه " 260 " وحدها 16 سيارة ، اما ماركة " بى ام دبليو " حققت 57سيارة ، جاء من بينها اى " أكس 3 " مبيعات 21 سيارة " اكسبنج " حققت 54 سيارة ، وجاء من بينها " جى 9 " حققت 45 سيارة.