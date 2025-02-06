الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الخميس 6-2-2025 فى البنوك المصرية

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سعر الريال القطرى اليوم الخميس 6-2-2025 فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول

الخميس، 06 فبراير 2025 10:20 ص

ينشرموقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري على مدار اليوم الخميس في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، و يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال القطرى.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.78جنيه للشراء.

13.82جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.87جنيه للشراء.

13.83جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.87جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.86جنيه للشراء.

13.82جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.75جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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