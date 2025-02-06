تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 6-2-2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.24 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الخميس بعد غلق التعاملات بالبنك الأهلى المصرى 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.26 جنيه للشراء و50.36 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.26 جنيه 50.36 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد غلق تعاملات البنوك اليوم الخميس كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.26 جنيه للشراء.

50.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.



