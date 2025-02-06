شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار ومواصفات سكودا كودياك 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشف وكيل السيارة التشيكية "سكودا كودياك 2025" عن وجود أربعة فئات من التجهيزات، بأسعار تبدأ من مليونين و750 ألف جنيه للفئة Selection Loft، و3 مليون جنيه للفئة Selection Lounge.

أما الفئة Selection Suite الثالثة تباع بسعر رسمي ثلاثة ملايين و300 ألف جنيه، بينما الفئة Sportline الرابعة الأعلى تجهيزًا تباع بثلاثة ملايين و500 ألف جنيه.

أما عن مواصفات سكودا "كودياك 2025 " كليًا بالسوق المصري، تأتي بطول 4.76 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.79 متر، ما يتيح إمكانية التجهيز بصف جلوس ثالث لتوفير أماكن جلوس لما يصل إلى 7 ركاب، في حين تتراوح سعة صندوق الحقائب بين 910 و2.105 لتر.

كما تتوفر السيارة "كودياك 2025" بمحرك بنزين TSI سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصان، ويرتبط بناقل حركة DSG أوتوماتيك، وتستطيع التسارع من الثبات إلى 100 كم/س في 9.7 ثانية، وتضم أيضا باقة التجهيزات القياسية منها كشافات LED-Matrix وشاشة لمسية في المقصورة الداخلية قياس 13 بوصة، بينما تتوفر شاشة Head-up ضمن باقة التجهيزات الاختيارية.