الاقتصاد

الأحد.. إدراج وبدء تداول أسهم «لمسات» في السوق الموازية

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

الأحد.. إدراج وبدء تداول أسهم «لمسات» في السوق الموازية

شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. إدراج وبدء تداول أسهم «لمسات» في السوق الموازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول إدراج وبدء تداول أسهم شركة لمسات في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الأحد 10/08/1446هـ الموافق 09/02/2025م.
وقالت تداول: إن إدراج شركة لمسات سيكون برمز تداول 9628 وبالرمز الدولي SA76902KME11.

أخبار متعلقة

 

عمومية «المطاحن العربية» توافق على تعيين عضو بمجلس الإدارة
زيادة رأس مال «دله الصحية» للاستحواذ على أسهم «أيان» في شركتين
وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا