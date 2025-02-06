شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. إدراج وبدء تداول أسهم «لمسات» في السوق الموازية والان نبدء بالتفاصيل



وقالت تداول: إن إدراج شركة لمسات سيكون برمز تداول 9628 وبالرمز الدولي SA76902KME11.

أخبار متعلقة عمومية «المطاحن العربية» توافق على تعيين عضو بمجلس الإدارة زيادة رأس مال «دله الصحية» للاستحواذ على أسهم «أيان» في شركتين الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم شركة لمسات في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الأحد 10/08/1446هـ الموافق 09/02/2025م.وقالت تداول: إن إدراج شركة لمسات سيكون برمز تداول 9628 وبالرمز الدولي SA76902KME11.وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.