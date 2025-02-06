شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4000 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

سعر الذهب في مصر

عيار 21

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أسعار الذهب

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الخميس، 4571.5 جنيه للبيع، و4542.75 جنيه للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الخميس، 4190.5 جنيه للبيع، و4164.25 جنيه للشراء.وانخفض سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الخميس، إلى: 4000 جنيه للبيع، و3975 جنيها للشراء.وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الخميس، 3428.5 جنيه للبيع، و3407.25 جنيه للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الخميس، 2666.75 جنيه للبيع، و2650 جنيها للشراء.وانخفض سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الخميس، إلى: 2285.75 جنيه للبيع، و2271.5 جنيه للشراء.وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الخميس، 32 ألف جنيه للبيع، و31800 جنيه للشراء.