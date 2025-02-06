الاقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4000 جنيه

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4000 جنيه

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4000 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

سعر الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الخميس، 4571.5 جنيه للبيع، و4542.75 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الخميس، 4190.5 جنيه للبيع، و4164.25 جنيه للشراء.

عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الخميس، إلى: 4000 جنيه للبيع، و3975 جنيها للشراء.

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وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الخميس، 3428.5 جنيه للبيع، و3407.25 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الخميس، 2666.75 جنيه للبيع، و2650 جنيها للشراء.

أسعار الذهب

وانخفض سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الخميس، إلى: 2285.75 جنيه للبيع، و2271.5 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الخميس، 32 ألف جنيه للبيع، و31800 جنيه للشراء.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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