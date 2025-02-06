شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «المطاحن العربية» توافق على تعيين عضو بمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت مجلس إدارة شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقد أمس الأربعاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية تضمنت:
1) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عبد الوهاب بن سعيد بن محمد أبوداهش القحطاني عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 2024/12/25 للإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2027/11/4 خلفا للعضو السابق المهندس علي بن عبد الرحمن بن طحيح الحازمي (عضو غير تنفيذي).
2) الموافقة على تعديل المادة الأولى من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتأسيس.
3) الموافقة على تعديل المادة الثانية من نظام الأساس للشركة والمتعلقة باسم الشركة.
4) الموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.
5) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السابعة) والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
6) الموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
7) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (التاسعة) والمتعلقة بتداول الأسهم.
8) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (العاشرة) والمتعلقة ببيع الأسهم غير المستوفاة القيمة.
9) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم الحادية عشر) والمتعلقة بإصدار الأسهم.
10) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثانية عشر) والمتعلقة بزيادة رأس المال.
(11) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثالثة عشر) والمتعلقة بتخفيض رأس المال.
12) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة عشر ) والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها.
13) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الخامسة عشر ) والمتعلقة ببيع الشركة لأسهمها.
14) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة عشر ) والمتعلقة بارتهان الأسهم.
15) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السابعة عشر) والمتعلقة بالأسهم المخصصة للموظفين.
16 الموافقة على تعديل المادة الثامنة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.
17) الموافقة على تعديل المادة التاسعة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بانتهاء أو انهاء عضوية المجلس.
18) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (20) والمتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية.
19) الموافقة على تعديل المادة العاشرة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
20) الموافقة على تعديل المادة الحادية عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
21 الموافقة على تعديل المادة الثانية عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
22) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (24) والمتعلقة باجتماعات المجلس.
23) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (25) والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.
24) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة والعشرون) والمتعلقة بقرارات المجلس ومداولاته.
25) الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
26) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (28) والمتعلقة بحضور الجمعيات.
27) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (التاسعة والعشرون والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.
28) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثلاثون) والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.
29) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الحادية والثلاثون والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
30) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثانية) (والثلاثون والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
31) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (33) والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.
32) الموافقة على تعديل المادة الرابعة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالموافقة في الجمعيات.
33) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (35) والمتعلقة بقرارات الجمعيات.
34) الموافقة على تعديل المادة 15 من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بإعداد محاضر الجمعيات.
35) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (37)والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات وعزله واعتزاله.
36) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (38) والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.
37) الموافقة على تعديل المادة 16 من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بمالية الشركة.
38) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (40) والمتعلقة بالوثائق المالية.
39) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم الواحد والأربعون) والمتعلقة بتكوين الاحتياطيات.
40) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (42) والمتعلقة باستحقاق الأرباح.
41) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (43) والمتعلقة بخسائر الشركة.
42) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (44) والمتعلقة بانقضاء الشركة.
43) الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالأحكام الختامية.
44) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (46) والمتعلقة بالنشر.
45) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (47) والمتعلقة باللغة.
46) الموافقة على تعيين (شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للسنة المالية 2025م والربع الأول من السنة المالية 2026م وتحديد أتعابه بمبلغ 1045000 ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية تضمنت:
1) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عبد الوهاب بن سعيد بن محمد أبوداهش القحطاني عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 2024/12/25 للإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2027/11/4 خلفا للعضو السابق المهندس علي بن عبد الرحمن بن طحيح الحازمي (عضو غير تنفيذي).
2) الموافقة على تعديل المادة الأولى من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتأسيس.
3) الموافقة على تعديل المادة الثانية من نظام الأساس للشركة والمتعلقة باسم الشركة.
4) الموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.
5) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السابعة) والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
6) الموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
7) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (التاسعة) والمتعلقة بتداول الأسهم.
8) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (العاشرة) والمتعلقة ببيع الأسهم غير المستوفاة القيمة.
9) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم الحادية عشر) والمتعلقة بإصدار الأسهم.
10) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثانية عشر) والمتعلقة بزيادة رأس المال.
(11) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثالثة عشر) والمتعلقة بتخفيض رأس المال.
12) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة عشر ) والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها.
13) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الخامسة عشر ) والمتعلقة ببيع الشركة لأسهمها.
14) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة عشر ) والمتعلقة بارتهان الأسهم.
15) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السابعة عشر) والمتعلقة بالأسهم المخصصة للموظفين.
16 الموافقة على تعديل المادة الثامنة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.
17) الموافقة على تعديل المادة التاسعة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بانتهاء أو انهاء عضوية المجلس.
18) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (20) والمتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية.
19) الموافقة على تعديل المادة العاشرة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
20) الموافقة على تعديل المادة الحادية عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
21 الموافقة على تعديل المادة الثانية عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
22) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (24) والمتعلقة باجتماعات المجلس.
23) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (25) والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.
24) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة والعشرون) والمتعلقة بقرارات المجلس ومداولاته.
25) الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
26) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (28) والمتعلقة بحضور الجمعيات.
27) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (التاسعة والعشرون والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.
28) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثلاثون) والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.
29) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الحادية والثلاثون والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
30) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثانية) (والثلاثون والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
31) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (33) والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.
32) الموافقة على تعديل المادة الرابعة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالموافقة في الجمعيات.
33) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (35) والمتعلقة بقرارات الجمعيات.
34) الموافقة على تعديل المادة 15 من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بإعداد محاضر الجمعيات.
35) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (37)والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات وعزله واعتزاله.
36) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (38) والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.
37) الموافقة على تعديل المادة 16 من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بمالية الشركة.
38) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (40) والمتعلقة بالوثائق المالية.
39) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم الواحد والأربعون) والمتعلقة بتكوين الاحتياطيات.
40) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (42) والمتعلقة باستحقاق الأرباح.
41) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (43) والمتعلقة بخسائر الشركة.
42) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (44) والمتعلقة بانقضاء الشركة.
43) الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالأحكام الختامية.
44) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (46) والمتعلقة بالنشر.
45) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (47) والمتعلقة باللغة.
46) الموافقة على تعيين (شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للسنة المالية 2025م والربع الأول من السنة المالية 2026م وتحديد أتعابه بمبلغ 1045000 ريال.