الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 6-2-2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ34.650 دينار

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سعر الذهب اليوم الخميس 6-2-2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ34.650 دينار

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الخميس، 06 فبراير 2025 10:00 ص

يعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين  تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

سعر الذهب اليوم في البحرين

عيار 24 سجل 34.650 دينار

 

عيار 22 سجل 31.775 دينار

 

عيار 21 سجل 30.325 دينار

 

عيار 18 سجل 26.000 دينار

 

عيار 14 سجل 20.225 دينار

 

عيار 12 سجل 17.325 دينار

 

الاونصة سجلت 1078.100 دينار

 

الجنيه الذهب سجل 242.625 دينار

 

الأونصة بالدولار سجلت 2867.30 دولار


أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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