شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب اليوم الخميس 6 فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة برئاسة إيهاب واصف، آخر تطورات سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس 6 فبراير 2025 خلال مستهل تعاملات اليوم، بعد تذبذب كبير في حركة الذهب وتغيرات مستمرة في سوق الذهب في مصر، بالتزامن مع تطورات مستمرة للذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4588 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4015 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3442 جنيها.

عيار 14 يسجل 2675 جنيها.

الجنيه الذهب 32120 جنيها.

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

كافة هذه الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير، قابلة للتغير على مدار الساعة ، وهو ما يجعل السعر النهائي للمستهلكين مختلف حسب وقت الشراء، كما يتم إضافة رسوم الضريبة والدمغة والمصنعية.

وشهد سوق الذهب العالمي تحولًا كبيرًا في يناير 2025، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.6%، ليُسجل أول ارتفاع شهري بعد انخفاض استمر لمدة شهرين متتاليين، بحسب النشرة الأسبوعية لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية.

ارتفاع الذهب يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا قويًا للذهب خلال أول شهر من عام 2025، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، والمخاوف من نشوب حرب تجارية تعصف بحركة التجارة مما ساهم في زيادة الطلب على الملاذ الآمن.

ارتفعت أسعار الذهب العالمي لأعلى مستوى لها على الإطلاق خلال تعاملات أمس الأربعاء حيث تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفاع قياسي للذهب مدفوعًا بالتوترات السياسية وعدم الاستقرار العالمي

كما دفعت تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تواجد الولايات المتحدة في قطاع غزة ونقل الفلسطينيين من المنطقة إلى تزايد المخاوف من استمرار عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لينعكس هذا بشكل إيجابي على الذهب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع أمس بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2877 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2841 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 2868 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.



يعد هذا ارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي في أسعار الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 2.6% حتى الآن ليعد ارتفاع للأسبوع السادس على التوالي، ويكون الذهب ارتفع منذ بداية عام 2025 بنسبة 9.4%.

من جهة أخرى تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوع مما ساعد أسعار الذهب على الارتفاع بسبب العلاقة العكسية بينهما، ويرجع هذا التراجع في مستويات الدولار إلى تأجيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعريفات التجارية على المكسيك وكندا.

في المقابل ترامب لم يقدم أي تأجيل للتعريفات مماثل للصين بعد أن فرض تعريفات بنسبة 10% على الواردات الصينية، مما أبقى المتداولين متحيزين إلى حد كبير نحو التداول على الملاذ الآمن في الأسواق، خاصة بعد أن ردت الصين على التعريفات التجارية الأمريكية بفرض رسوم جمركية على الواردات وضوابط التصدير، فضلاً عن بعض التدابير ضد شركات أمريكية مختارة مثل جوجل.