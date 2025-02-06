شكرا لقرائتكم خبر عن "أوابك": ارتفاع حصيلة المشاريع المعلنة للهيدروجين في مصر إلى 37 مشروعاً والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" أن وزارة البترول والثروة المعدنية شهدت توقيع اتفاقيات جديدة في سبيل تعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر في صناعة الأسمدة.

وأشار التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "إلى أن "أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية" وقعت على اتفاقية مع شركة MPS الأمريكية في ديسمبر 2024 ، تقوم بموجبها الشركة الأمريكية بتنفيذ مشروع داخل المنطقة الصناعية لدى شركة "أبوقير للأسمدة" لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام أجهزة تحليل كهربائي، ليحل جزئياً محل الغاز الطبيعي الذي تستخدمه الشركة.

وأشار التقرير إلى أنه بهذا المشروع ترتفع حصيلة المشاريع المعلنة للهيدروجين في مصر إلى 37 مشروعاً حسب رصد منظمة أوابك.