شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 6-2-2025 فى قطر.. عيار 18 بـ250.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

وتشهد أسعار الذهب في قطر تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

سعر الذهب اليوم في قطر

عيار 24 334.00 ريال

عيار 22 سجل 306.25 ريال

عيار 21 سجل 292.25 ريال

عيار 18 سجل 250.50 ريال

عيار 14 سجل 194.75 ريال

عيار 12 سجل 167.00 ريال

الاونصة سجلت 10389.50 ريال

الجنيه الذهب سجل 2338.25 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2870.19 دولار



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.