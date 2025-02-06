شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الخميس 6-2- 2025.. الطن يتراوح من 36 إلى 40 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

استقر متوسط بيع طن الحديد لدى أغلب الموزعين نحو 40 ألف جنيه، ووسط توافر المعروض لدى مختلف الموزعين فى محافظات الجمهورية، وفق ما كشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار سعر الحديد اليوم لدى الشركات والموزعين، ووثبتت أسعار بيع الحديد اليوم الخميس 6 فبراير 2025 لدى الموزعين بما يتراوح من 36000 جنيه إلى نحو 40000 جنيه، كما ثبت سعر الحديد بواقع يتراوح من 36000 جنيه إلى 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع.

استقر سعر الحديد اليوم الخميس 6-2-2025، فى الأسواق على الرغم من تباين الأسعار فى بعض المحافظات مسجلا نحو 40000 جنيه للطن للمستهلك.

ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة فى مواد البناء، ويحرض الجميع سواء الشركات أو الافراد على متابعة أسعارها يوما بيوم على الرغم من تغير سعرها كل شهر مرة فى الظروف العادية.

وسجل سعر طن الحديد اليوم فى مصر اليوم الخميس، مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38500 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 الف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

واستقرت أسعار الحديد اليوم الخميس 6 -2-2025

يصل متوسط بيع طن الحديد لدى أغلب الموزعين نحو 40 ألف جنيه، ووسط توافر المعروض لدى مختلف المدعين فى محافظات الجمهورية بمتوسط نحو 40 ألف جنيه للمستهلك.

سعر حديد عز 38800 جنيه

سعر حديد بشاى 38600 جنيه

سعر حديد المصريين 38500 جنيه

سعر حديد الجارحي 36000

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة.