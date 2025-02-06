شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة رأس مال «دله الصحية» للاستحواذ على أسهم «أيان» في شركتين والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول

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ووافقت هيئة السوق المالية أمس، على طلب شركـة دله للخدمات الصحية الموافقة على زيادة رأس مالها من (976,811,660) ريال إلى (1,015,747,690) ريال وذلك عن طريق إصدار (3,893,603) سهماً عادياً‏؛ لغرض الاستحواذ على 97.41% من رأس مال شركة الأحساء للخدمات الطبية وكامل الأسهم في شركة السلام للخدمات الطبية المملوكتين من قبل شركة أيان للاستثمار.

ونوهت هيئة السوق المالية بنشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة دله للخدمات الصحية قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، فيما يجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمي الشركة إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

وقالت الهيئة: إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسة محتواه، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المساهم الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وبحسب الهيئة، يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على أنها مصادقة على جدوى عملية الاستحواذ، خاصة أن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأشارت شركة دله الصحية إلى أنه قد تم الاتفاق بين الأطراف بالتزامن مع ذلك على تمديد سريان الاتفاقية لمدة شهرين إضافيين ليتمكن الطرفين من إتمام الإجراءات المتعلقة بصفقة الاستحواذ.

وأفادت شركة دله بأن صفقة الاستحواذ لا تزال خاضعةً لعددٍ من الشروط الأخرى، من ضمنها الحصول على موافقة مساهمي شركة دله ومساهمي شركة أيان، وغيرها من الشروط الواردة في إعلان إبرام الاتفاقية.

ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة في حينها.

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة دله للخدمات الصحية آخر التطورات لإبرامها اتفاقية استحواذ واكتتاب مع شركة أيان للاستثمار للاستحواذ على أسهم شركة أيان في شركة الأحساء للخدمات الطبية وشركة السلام للخدمات الطبية عن طريق زيادة رأس مال شركة دله من خلال إصدار أسهم جديدة لشركة أيان للاستثمار.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية ، إبرام اتفاقية استحواذ واكتتاب مع شركة أيان للاستثمار للاستحواذ على أسهم شركة أيان في شركة الأحساء للخدمات الطبية والبالغة (97.41%) من رأس مال شركة الأحساء، والاستحواذ على أسهم شركة أيان في شركة السلام للخدمات الطبية والبالغة (100%) من رأس مال شركة السلام.وأعلنت الشركة في 22 سبتمبر الماضي، حصولها على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي الناتج عن صفقة الاستحواذ.ووافقت هيئة السوق المالية أمس، على طلب شركـة دله للخدمات الصحية الموافقة على زيادة رأس مالها من (976,811,660) ريال إلى (1,015,747,690) ريال وذلك عن طريق إصدار (3,893,603) سهماً عادياً‏؛ لغرض الاستحواذ على 97.41% من رأس مال شركة الأحساء للخدمات الطبية وكامل الأسهم في شركة السلام للخدمات الطبية المملوكتين من قبل شركة أيان للاستثمار.ونوهت هيئة السوق المالية بنشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة دله للخدمات الصحية قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، فيما يجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمي الشركة إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.وقالت الهيئة: إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسة محتواه، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المساهم الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.وبحسب الهيئة، يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على أنها مصادقة على جدوى عملية الاستحواذ، خاصة أن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.وأشارت شركة دله الصحية إلى أنه قد تم الاتفاق بين الأطراف بالتزامن مع ذلك على تمديد سريان الاتفاقية لمدة شهرين إضافيين ليتمكن الطرفين من إتمام الإجراءات المتعلقة بصفقة الاستحواذ.وأفادت شركة دله بأن صفقة الاستحواذ لا تزال خاضعةً لعددٍ من الشروط الأخرى، من ضمنها الحصول على موافقة مساهمي شركة دله ومساهمي شركة أيان، وغيرها من الشروط الواردة في إعلان إبرام الاتفاقية.ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة في حينها.