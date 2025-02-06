الاقتصاد

«الأشغال الميسرة»: ترسية مشروع مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«الأشغال الميسرة»: ترسية مشروع مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأشغال الميسرة ترسية مشروع مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتقديم خدمات نقل المفروشات ومعدات المكاتب.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن تاريخ الترسية أمس الأربعاء، منوهة بأن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 5 مارس المقبل.
وأضافت أن قيمة المشروع تقدر بـ 16.5 مليون ريال.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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