شكرا لقرائتكم خبر عن «شلفا» توقع عقدا مع المياه الوطنية بقيمة 7 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة شلفا لإدارة المرافق عقدا مع شركة المياه الوطنية، أمس، لتنفيذ مشروع توريد وتشغيل معدات الكشف على خطوط الصرف الصحي بتقنية الموجات الصوتية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد 7.144 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 4 سنوات.
ويتضمن العقد: توريد وتشغيل وصيانة أجهزة متقدمة لتقييم وفحص الانسدادات في خطوط الصرف الصحي باستخدام تقنية الموجات الصوتية، وتوفير تراخيص البرمجيات الملحقة طوال مدة المشروع لضمان التشغيل الفعّال.
ويشمل العقد: توفير فريق تشغيل وصيانة متخصص مع وسيلة نقل مناسبة لإجراء الفحص الدقيق لشبكات الصرف الصحي، بما في ذلك غرف التفتيش والأنابيب.
وتوقعت أن يكون للأثر المالي انعكاس إيجابي على النتائج خلال النصف الأول من عام 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد 7.144 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 4 سنوات.
ويتضمن العقد: توريد وتشغيل وصيانة أجهزة متقدمة لتقييم وفحص الانسدادات في خطوط الصرف الصحي باستخدام تقنية الموجات الصوتية، وتوفير تراخيص البرمجيات الملحقة طوال مدة المشروع لضمان التشغيل الفعّال.
ويشمل العقد: توفير فريق تشغيل وصيانة متخصص مع وسيلة نقل مناسبة لإجراء الفحص الدقيق لشبكات الصرف الصحي، بما في ذلك غرف التفتيش والأنابيب.
وتوقعت أن يكون للأثر المالي انعكاس إيجابي على النتائج خلال النصف الأول من عام 2025م.