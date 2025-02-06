شكرا لقرائتكم خبر عن «المجموعة السعودية» تربح 11 مليون ريال في الربع الرابع من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أرباح شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في الربع الرابع من 2024 عند 11 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة، حققت الشركة صافي ربح مماثل خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع الرابع من العام السابق، على الرغم من انخفاض حصة المجموعة في صافي أرباح استثماراتها في المشاريع المشتركة (S-Chem) في الربع الحالي، بسبب التوقف غير المجدول خلال الربع الحالي لمشروع "الشركة السعودية للبوليمرات"، بالإضافة الى ارتفاع في تكاليف اللقيم والطاقة وانخفاض طفيف بأسعار البيع، والى تسجيل خسائر فرق عملات خلال الربع الحالي.

وفي المقابل قامت الشركة خلال الربع الحالي بعكس مخصصات زكوية بلغت قيمتها 90 مليون ريال، خاصة بأعوام سابقة، وذلك بعد انتهاء القضايا الزكوية واشعار الشركة من قبل الهيئة بالمبالغ المستحقة عليها.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق، بشكل رئيسي إلى: انخفاض حصة المجموعة في صافي أرباح استثماراتها في المشاريع المشتركة (S-Chem) في الربع الحالي، بسبب التوقف غير المجدول خلال الربع الحالي لمشروع "الشركة السعودية للبوليمرات"، بالإضافة الى انخفاض أسعار البيع خلال الربع الحالي، والى تسجيل خسائر فرق عملات خلال الربع الحالي.

وجاء ذلك مع انخفاض في مصروف الزكاة خلال الربع الحالي، نتيجة لعكس مخصصات زكوية، بلغت قيمتها 90 مليون ريال، خاصة بأعوام سابقة، وذلك بعد انتهاء القضايا الزكوية خلال الربع الحالي واشعار الشركة من قبل الهيئة بالمبالغ المستحقة عليها، وارتفاع في العائد من المرابحات الاسلامية.

ونظراً لاتباع شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي طريقة حقوق الملكية عند المحاسبة عن استثماراتها في شركاتها المدارة بصورة مشتركة لا تظهر البنود المالية (مبيعات / إيرادات وإجمالي الربح) في قائمة الربح أو الخسارة.

ويعود سبب ارتفاع صافي الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، بشكل رئيسي إلى: ارتفاع طفيف في حصة المجموعة في صافي أرباح استثماراتها في المشاريع المشتركة (S-Chem) بالفترة الحالية، نتيجة لتحسن الكميات المباعة، على الرغم من وجود أعمال صيانة دورية مجدولة خلال الربع الأول في الفترة الحالية للمشاريع، "السعودية شيفرون فيليبس" و"الجبيل شيفرون فيليبس"، بالإضافة توقف غير مجدول خلال الربع الرابع في الفترة الحالية لمشروع "الشركة السعودية للبوليمرات"، بالإضافة الى الارتفاع في تكاليف اللقيم والطاقة. مع العلم بأن هناك ارتفاع في حصة المجموعة في صافي خسائر استثماراتها بالشركات الزميلة (Unibio) بالفترة الحالية.

وتضمنت الأسباب: انخفاض في مصروف الزكاة خلال الفترة الحالية، نتيجة لعكس مخصصات زكوية، بلغت قيمتها 99 مليون ريال، خاصة بأعوام سابقة، وذلك بعد انتهاء القضايا الزكوية خلال الفترة الحالية واشعار الشركة من قبل الهيئة بالمبالغ المستحقة عليها.

وجاء ذلك على الرغم من انخفاض في العائد من المرابحات الإسلامية.