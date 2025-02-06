شكرا لقرائتكم خبر عن «العقارية»: بيع قطعتي أرض في المدينة المنورة والرياض بـ86 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العقارية السعودية بيع قطعة أرض في المدينة المنورة، بحي الحرة الشرقية، بمساحة إجمالية تبلغ 63,493.34 مترًا مربعًا، وبقيمة 69,842,674 ريال، وقطعة أرض أخرى في مدينة الرياض، بحي الزهراء، بمساحة إجمالية تبلغ 2,241 مترًا مربعًا، وبقيمة 15,799,050 ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تمت عملية البيع من خلال مزاد علني إلكتروني أُقيم أمس، وذلك بقيمة إجمالية للأرضين قدرها 85,641,724 ريال (غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية والسعي).
وقالت الشركة: إن المشتري لأرض المدينة المنورة بحي الحرة الشرقية، سلطان زكري الزكي، والمشتري لأرض مدينة الرياض بحي الزهراء شركة المهان للاستثمار.
وتُعد عملية التخارج من الأراضي والتي تم تصنيفها كأراض غير أساسية، خطوة استراتيجية تتماشى مع استراتيجية الشركة المعتمدة في 2023م، والتي تركز على تعظيم عوائد المساهمين، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق هيكل رأسمالي متوازن وصحي.
ويأتي التخارج من هذه الأراضي كأحد الممكنات الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، من خلال توفير السيولة اللازمة لإطلاق مشاريع تطويرية جديدة تسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية.
وبحسب الشركة، فإن من المتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة بعد اكتمال عملية البيع.
ونوهت باستخدام متحصلات البيع لتمويل مشاريع الشركة المستقبلية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تمت عملية البيع من خلال مزاد علني إلكتروني أُقيم أمس، وذلك بقيمة إجمالية للأرضين قدرها 85,641,724 ريال (غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية والسعي).
وقالت الشركة: إن المشتري لأرض المدينة المنورة بحي الحرة الشرقية، سلطان زكري الزكي، والمشتري لأرض مدينة الرياض بحي الزهراء شركة المهان للاستثمار.
وتُعد عملية التخارج من الأراضي والتي تم تصنيفها كأراض غير أساسية، خطوة استراتيجية تتماشى مع استراتيجية الشركة المعتمدة في 2023م، والتي تركز على تعظيم عوائد المساهمين، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق هيكل رأسمالي متوازن وصحي.
ويأتي التخارج من هذه الأراضي كأحد الممكنات الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، من خلال توفير السيولة اللازمة لإطلاق مشاريع تطويرية جديدة تسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية.
وبحسب الشركة، فإن من المتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة بعد اكتمال عملية البيع.
ونوهت باستخدام متحصلات البيع لتمويل مشاريع الشركة المستقبلية.