شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر» : ترسية مشروع مع «سدايا» بـ227.76 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.