الاقتصاد

«المعمر» : ترسية مشروع مع «سدايا» بـ227.76 مليون ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

«المعمر» : ترسية مشروع مع «سدايا» بـ227.76 مليون ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر» : ترسية مشروع مع «سدايا» بـ227.76 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) ترسية مشروع توسعة مركز بيانات "نقاء" مع الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 227.761 مليون ريال.
وأضافت أن تاريخ الترسية، أمس الأربعاء، منوهة بأن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 5 مارس المقبل.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا