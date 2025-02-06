شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر» : ترسية مشروع مع «سدايا» بـ227.76 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) ترسية مشروع توسعة مركز بيانات "نقاء" مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 227.761 مليون ريال.
وأضافت أن تاريخ الترسية، أمس الأربعاء، منوهة بأن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 5 مارس المقبل.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 227.761 مليون ريال.
وأضافت أن تاريخ الترسية، أمس الأربعاء، منوهة بأن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 5 مارس المقبل.