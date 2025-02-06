شكرا لقرائتكم خبر عن «معادن»: بدء طرح صكوك مقومة بالدولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، بدء طرح صكوك مقومة بالدولار.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع السوق المالية السعودية تداول، أمس الأول، عزمها إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.
وستحدد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وقالت معادن: إن تاريخ بداية الطرح 1446-08-07 الموافق 2025-02-06، وسيكون تاريخ نهاية الطرح 1446-08-08 الموافق 2025-02-07.
وأضافت أن الفئة المستهدفة من الإصدار: المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها.
وعينت شركة معادن كلاً من: سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، بنك إتش إس بي سي (بي إل سي) ، شركة الراجحي المالية، بي إن بي باريبا، جي آي بي كابيتال، وجي بي مورغان للأوراق المالية (بي إل سي)، وناتكسيس، والسعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء رئيسيين.
وأشارت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1,000 دولار أمريكي.
وذكرت أن سعر طرح وعائد الصك يحدد حسب أوضاع السوق، فيما تبلغ مدة استحقاق الصك شريحيتين، 5 سنوات، و10 سنوات.
ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع السوق المالية السعودية تداول، أمس الأول، عزمها إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.
وستحدد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وقالت معادن: إن تاريخ بداية الطرح 1446-08-07 الموافق 2025-02-06، وسيكون تاريخ نهاية الطرح 1446-08-08 الموافق 2025-02-07.
وأضافت أن الفئة المستهدفة من الإصدار: المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها.
وعينت شركة معادن كلاً من: سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، بنك إتش إس بي سي (بي إل سي) ، شركة الراجحي المالية، بي إن بي باريبا، جي آي بي كابيتال، وجي بي مورغان للأوراق المالية (بي إل سي)، وناتكسيس، والسعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء رئيسيين.
وأشارت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1,000 دولار أمريكي.
وذكرت أن سعر طرح وعائد الصك يحدد حسب أوضاع السوق، فيما تبلغ مدة استحقاق الصك شريحيتين، 5 سنوات، و10 سنوات.
ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.