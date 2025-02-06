شكرا لقرائتكم خبر عن ماسك الملياردير الأكثر خسارة منذ بداية 2025.. اعرف حجم ثروته الآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت القيمة الصافية لثروة أغنى رجل في العالم المليادير الأمريكي إيلون ماسك انخفاضًا حادًا منذ بداية العام 2025 بسبب تباطؤ طفيف في إحدى شركاته الرئيسية، وفق ما ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية.

مقدار خسارة ماسك

خسر الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" والذي أصبح الآن عاملا رئيسياً في إدارة ترامب 11.3 مليار دولار خلال العام وفقاً لمؤشر بلومبرج للمليارديرات وهي خسارة أكبر من أي شخص آخر في القائمة الخاصة ببلومبرج.

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ماسك أغنى رجل في العالم

لا يزال ماسك أغنى رجل في العالم بفارق كبير حيث يفصله عن أقرب منافس له وهو جيف بيزوس مؤسس "أمازون" 165 مليار دولار حيث تمثل الخسائر هذا العام 2025 جزءًا بسيطًا فقط من ثروته البالغة 421 مليار دولار.

زيادة ثروة ماسك الصافية

زاد ماسك صافي ثروته بشكل كبير في عام 2024 بما دفع بعض المحللين إلى أن يتكهن بأنه قد يتجاوز مستوى 500 مليار دولار لمجمل ثروته هذا العام.

ومع ذلك، فإن الانخفاض الأخير قد يعرض هذه التوقعات للخطر.

حصة الأسد من ثروة ماسك

تنبع حصة الأسد من ثروة ماسك من ملكيته لثلاث مؤسسات، الشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "إكس إيه آي" وشركة الفضاء والطيران "سبيس إكس" وشركة "تسلا"، وفقًا لمجلة فوربس الأمريكية حيث يمتلك حصة تبلغ نحو 12% في الأخيرة.

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ثامن أكثر شركة قيمة في العالم

شهدت شركة تسلا التي هي حاليا ثامن أكثر شركة قيمة في العالم بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.25 تريليون دولار انخفاضا في سعر سهمها مؤخرا تزامنا مع موجة من الانتقادات بسبب التحية التي قدمها ماسك في حفل تنصيب ترامب فضلا عن تقرير أرباح دون المستوى من الشركة.

ماسك وإيرادات "تسلا"

أعلنت شركة تسلا عن إيرادات بلغت 25.7 مليار دولار في الربع الأخير بزيادة 2.1% عن نفس الفترة من العام الماضي ولكن أقل من توقعات السوق.

في الوقت نفسه، انخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 23% على أساس سنوي على الرغم من الربع القياسي الذي كان مزدحما بعمليات التسليم للمركبات بمجمل 495 ألف مركبة.

وهناك سبب آخر عزاه محللون آخرون في هذا التراجع، حيث أشاروا إلى إطلاق روبوت المحادثة "ديبسيك" الذي أرسل موجات من الصدمة عبر قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة والعالم أدى إلى عمليات بيع واسعة النطاق في بعض من أكبر الشركات في العالم.