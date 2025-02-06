شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع أنجلو جولد اشانتي استثماراتها في منجم السكري والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع ألبرتو كالديرون، الرئيس التنفيذي لشركة أنجلو جولد اشانتي، بحضور ليزيل مارويك، المدير القانوني للشركة، وستيوارت بيلي، الرئيس التنفيذي للاستدامة، وجيليان دوران المدير المالي للشركة، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة. والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، والجيولوجية أسماء نديم عضو فريق عمل وحدة التعدين بالمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية.

واستعرض الجانبان في المباحثات علي هامش مؤتمر إندابا للتعدين بجنوب أفريقيا، مستجدات استكمال الإجراءات اللازمة لاتفاقية الاستغلال والتي تم الانتهاء من التوافق عليها وتوقيعها بالأحرف الأولى على هامش المشاركة في بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال BEBA بلندن في ديسمبر الماضي. و أكد الرئيس التنفيذي لشركة أنجلو جولد اشانتي على أن الشركة تتعامل بنموذج اتفاقية الاستغلال في كافة الدول التي تعمل بها لافتاً إلى أنه يتطلع للانتهاء قريباً من الإجراءات اللازمة لتفعيل العمل بالاتفاقية.



واستعرض المهندس كريم بدوي تطوير قطاع التعدين المصري وجهود الحكومة المصرية في تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات بهذا القطاع ، مشيرا إلى جهود الوزارة لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بما يمكنها من تطوير إمكانياتها والعمل بفاعلية في تعظيم الموارد واستغلال الثروات المعدنية.



و أشاد الرئيس التنفيذي للشركة بالتطورات التي يشهدها قطاع التعدين المصري مؤخراً وجهود الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في تذليل اية معوقات أمام الشركات والمستثمرين، وأعرب عن رغبة الشركة في زيادة استثماراتها في مصر بالحصول على مناطق امتياز جديدة.

واتفق الجانبان على الترتيب لإجراء زيارة لرئيس ومسئولي شركة أنجلو جولد اشانتي إلى مصر لزيارة موقع منجم السكري للذهب في ضوء اعتزام الشركة ضخ مزيد من الاستثمارات لتنفيذ المزيد من عمليات الاستكشاف والتطوير بالمنجم.