شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خطط ترامب لقطاع غزة تُسبب في تفاوت أداء أسواق الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تفاوت أداء أسواق الشرق الأوسط على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ترغب في السيطرة على قطاع غزة.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطة الولايات المتحدة للسيطرة على قطاع غزة، وقال إنه يتطلع إلى أن تكون لأميركا “ملكية طولة الأمد” في القطاع.

وتوقع ترامب، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يتحول قطاع غزة، إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، بعد أن تسيطر عليه أمريكا، وفق قوله.

وتوالت ردود الفعل على تصريحات الرئيس الأمريكي من العديد من دول العالم التي حذرت من التهجير القسري لسكان غزة.

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأربعاء، منخفضًا 19.53 نقطة ليقفل عند مستوى 12414.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

تراجع مؤشر سوق دبي المالي

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية، 315 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 122 شركة على تراجع، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

بينما ارتفع مؤشر أسهم البورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 0.23% عند 29735.59 نقطة، كما صعد مؤشر الاسهم الصغير والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.08% عند 8541.02 نقطة.

وأغلق سوق دبي المالي اليوم الأربعاء على انخفاض هامشي بنسبة 0.003% عند 5218.93 نقطة، بتداولات إجمالية 533.1 مليون درهم، بحجم تداول 169.2 مليون سهم.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية هامشيا اليوم الأربعاء، بنسبة 0.04% عند مستوى 9584.85 نقطة، وبتداولات إجمالية 1.16 مليار درهم، بحجم تداول 268.3 مليون سهم.

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء، على انخفاض مؤشرها العام 3.87 نقاط بنسبة 0.05% ليبلغ مستوى 7900.09 نقطة، وسط تداول 658.5 مليون سهم عبر 22755 صفقة نقدية بقيمة 172.2مليون دينار (نحو 530.3 مليون دولار)، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيس 16.73 نقطة بنسبة 0.23% ليبلغ مستوى 7291.60 نقطة من خلال تداول 425.3 مليون سهم عبر 11959 صفقة نقدية بقيمة 95.7 مليون دينار (نحو 294.7 مليون دولار)، فيما انخفض مؤشر السوق الأول 9.52 نقاط بنسبة 0.11% ليبلغ مستوى 8442.90 نقطة من خلال تداول 206.18 ملايين سهم عبر 10796 صفقة بقيمة 76.5 مليون دينار (نحو 235.6 مليون دولار).

وأقفل مؤشر البحرين العام اليوم الأربعاء، عند مستوى 1873.20 بارتفاع وقدره 8.41 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 777.89 بارتفاع وقدره 3.46 نقاط عن معدل إقفاله السابق. وقد بلغت كـمية الأسهم المتداولة مليونًا و362 ألفًا و560 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 297 ألفًا و329 دينارًا بحرينيًا، نفذت من خلال 77 صفقة.

انخفاض بورصتي قطر ومسقط

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم الأربعاء، منخفضًا بـ1.39 نقطة، أي بنسبة 0.01%، ليصل إلى مستوى 10657.44 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 219 مليونًا و197 ألفًا و590 سهمًا، بقيمة 562 مليونًا و112 ألفًا و953.658 ريالًا، نتيجة تنفيذ 19301 صفقة في جميع القطاعات. وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسهم 25 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وهبط المؤشر العام لسوق مسقط عند الإغلاق بنسبة 0.3% عند مستوى 4573 نقطة، فيما أغلق مؤشر بورصة عمان على تراجع بنسبة 0.39% عند مستوى 2609.7 نقطة.

وقال فرانشيسكو بيسولي خبير استراتيجيات النقد الأجنبي لدى آي.إن.جي “تتعامل الأسواق بتشكك مع نية ترامب المعلنة للسيطرة على قطاع غزة وإجلاء الفلسطينيين إلى الدول المجاورة”، وفقا لرويترز.

تعليقات ترامب تدفع لتجنب المخاطرة

وأضاف أن تعليقات ترامب بأن الولايات المتحدة قد تنشر قوات “أثارت تجنب المخاطرة وكانت إيجابية للنفط والدولار، إذ ينبغي للدول العربية أن تعارض هذه الخطوة بشدة”.

وتتأثر الأصول في مصر والأردن، اللذين ضغط عليهما ترامب لاستقبال الفلسطينيين من غزة، للغاية بالتطورات في المنطقة. ويرى المستثمرون أن مسارها مرتبط بالدعم الدولي الذي يمكن تعزيزه نظرا للأهمية الجيوسياسية لمصر والأردن بالنسبة لجهود السلام.

وسجلت عوائد سندات لبنان المتعثرة والمقومة بالدولار نحو 100% العام الماضي مع ترحيب المستثمرين بإضعاف جماعة حزب الله المسلحة، وقالوا إن انتخاب البرلمان اللبناني أول رئيس للبلاد منذ 2022 بوسعه تمهيد الطريق أمام التعافي الاقتصادي.

لكن المستثمرين، والأسواق على نطاق أوسع، لم يتأثروا على الفور بتعليقات ترامب.

وقال ألكس زابيجينسكي كبير خبراء الاقتصاد لدى شركة ميتاف داش للوساطة في تل أبيب “الفجوة بين الخطط المعلنة وتنفيذها كبيرة للغاية بحيث لا يمكن أن يتضح رد الفعل على الأخبار على نحو ملموس”.

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