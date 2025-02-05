شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها التجارة والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 0.8%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.4%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، وصعد قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخجمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%، وقفز قطاع العقارات بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 9 قطاعات بالبورصة على رأسها مواد البناء، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.3%، وهبطت قطاعات السياحة والترفيه، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، 0.7%، 0.6%، على الترتيب، وانخفضت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والرعاية الصحية والأدوية، والموارد الأساسية بنسبة 0.4%، 0.3%، 0.2%، على التوالي، ونزل قطاع العقارات بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأحانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.206 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 89.8 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.03% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.91%، والعرب على 5.06%، واستحوذت المؤسسات على 22.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 22 مليون جنيه، 27.8 مليون جنيه، 102.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 6 ملايين جنيه، 58.6 مليون جنيه، 87.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 29735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 36863 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 13082 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 8541 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 11652 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3142 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 9854 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1903 نقطة.