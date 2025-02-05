أخبار البورصة اليوم الأربعاء 5-2-2025

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 5-2-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأحانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.206 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والقاهرة للإسكان والتعمير، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وبريميم هيلثكير جروب، والملتقى العربي للاستثمارات.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأحانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.206 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 89.8 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.03% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.91%، والعرب على 5.06%، واستحوذت المؤسسات على 22.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 22 مليون جنيه، 27.8 مليون جنيه، 102.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 6 ملايين جنيه، 58.6 مليون جنيه، 87.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 29735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 36863 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 13082 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 8541 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 11652 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3142 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 9854 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1903 نقطة.

وصعدت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخلين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، وجهينة للصناعات الغذائية، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمهندس للتأمين، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 2 مليون سهم، 90 سهمًا، 100 سهم، 1 سهم، 137.7 ألف سهم، 40 ألف سهم، 6163 سهمًا، 4050 سهم، على الترتيب.

واشترى مساهم رئيسي بشركتي العبوات الطبية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 20 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بمساهم رئيسي مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 1.2 مليون سهم.

فيما باع داخليين بشركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، والنعيم القابضة للاستثمارات، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعات والتجارة العالمية عدد 225 ألف سهم، 500 سهم، 28.9 ألف سهم، 134 ألف سهم، 537.7 ألف سهم، مليون سهم، 335 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي سبأ الدولية والصناعات الكيماوية، وبريميم هيلثكير جروب عدد 250 ألف سهم، 30 مليون سهم، على التوالي.

أسهم خزينة

أعلنت شركتا بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى 260 ألف سهم خزينة، واشترت الثانية 300 ألف سهم خزينة.

صفقات

أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، عن شراء المساهم سامح محمود حسن جاب الله، عدد 626.2 ألف سهم بسعر 0.403 جنيه بقيمة إجمالية 252.1 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 13.87% إلى 13.99%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية والسندات.

فيما أعلنت شركة بريميم هيلثكير جروب، عن بيع المساهم التشخيص المتميز للتجارة، عدد 30 مليون سهم بسعر 0.9267 جنيه بقيمة إجمالية 27.8 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 4.786% إلى 1.104%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرمس لتداول الأوراق المالية والسندات.

كما أعلنت شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، عن بيع المساهم جي تي ان الشرق الأوسط للخدمات، عدد 8.8 مليون سهم بسعر 1.10 جنيه بقيمة إجمالية 9.7 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.06% إلى 2.84%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحقق بنك كريدي اجريكول مصر، إيرادات فوائد بلغت 17.9 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 11.9 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 50.16%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 8 مليارات جنيه مقارنة 5.2 مليار جنيه بنسبة نمو 55.43%.

وحققت شركة القاهرة للزيوت والصابون، إيرادات نشاط بلغت 1.061 مليار جنيه عن عام 2024 مقابل 927 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 134 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 33.5 مليون جنيه بنسبة نمو 300%.