انطلاق فعاليات معرض ومنتدى الأعمال “صنع في باكستان 2025” في نسخته الأولى بجدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انطلقت في جدة اليوم, فعاليات معرض ومنتدى الأعمال “صُنع في باكستان 2025″، تحت عنوان “صفقات وشراكات آمنة لتعزيز نمو أعمالك”، بحضور مساعد وزير الاستثمار إبراهيم المبارك، ووكيل محافظة الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، ووزير التجارة في جمهورية باكستان الإسلامية جام كمال خانو، الذي تنظمه وزارة التجارة بالمملكة وهيئة تنمية التجارة الباكستانية.

ويشارك في المعرض عدد من شركات القطاع الخاص والغرف التجارية السعودية، وممثلو التجارة والاستثمار، إلى جانب عدد من شركات الخدمات اللوجستية وشركات الشحن ووكلاء الشحن، والمستوردين والمشترين والموزعين، لعرض الابتكارات وتعزيز العلاقات التجارية واستكشاف الشراكات الإستراتيجية مع أصحاب المصلحة في المملكة العربية السعودية، بحضور أكثر من 130 عارضًا، في الصناعات المتنوعة والمنتجات الاستثنائية، وذلك لاستثمار الإمكانات الهائلة في باكستان، وذلك بمركز جدة للمنتديات والمعارض.

ويلتقي العارضون بأكثر من 100 من أفضل المصنعين والمنتجين في باكستان عبر أربعة قطاعات رئيسة تطرح 1250 فرصة استثمارية، في قطاع المنسوجات من الأقمشة والملابس الجاهزة والأزياء ومنتجات الجلود، وقطاع الهندسة ويشمل السلع الرياضية، الملابس الرياضية، ومعدات المستشفيات والأجهزة المنزلية، ومواد التعبئة والتغليف، ومواد البناء، وقطع غيار السيارات، والمجوهرات، وأدوات المطبخ، وأدوات المائدة، أدوات الصيد، وقطاع الخدمات ويشمل التصميم المعماري وإدارة الفعاليات وإدارة الضيافة، وقطاع المنتجات الزراعية، ويشمل الأطعمة والمأكولات البحرية والفواكه والخضروات الطازجة.

وسيجتمع خلال المعرض كبار المصدرين والمصنعين من باكستان في خلال جلسات التعارف بين الشركات المصممة خصيصًا للمعرض للاستفادة من الفرص الفريدة والتواصل مباشرة مع قادة الأعمال والمستثمرين وممثلي الحكومة من خلال جلسات التواصل المستهدفة، لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها وتعزيز مكانتها على الساحة التجارية الدولية، إضافة إلى ذلك تسعى المملكة على تنويع اقتصادها بما يتماشى مع رؤية 2030، مما يجعل مثل هذه الفعاليات جزءًا من خطتها لتعزيز التعاون مع شركاء دوليين جدد.

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