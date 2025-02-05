الاقتصاد

ارتفاع داو جونز.. تباين أداء الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات

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أ ب - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تباين أداء سوق الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء مع عودة التركيز مرة أخرى على حجم الأرباح التي تحققها الشركات بعيدا عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الصين، مؤقتا على الأقل.
وارتفع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 1ر0% بعد تباين أداء الأسواق الأوروبية والآسيوية. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 22 نقطة أي بنسبة 1ر0% في بحلول الساعة التاسعة و35 دقيقة ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي.
البورصة الأمريكية - أرشيفية اليوم

سوق الأسهم الأمريكية

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 5%. وتراجع سهم شركة ألفابيت المالكة لشركة جوجل للتكنولوجيا بنسبة 5ر7%، رغم تحقيقها أرباحا تفوق التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وركز المستثمرون على تباطؤ نمو إيرادات قطاع الحوسبة السحابية، والذي جاء أقل من التوقعات. كما خصصت الشركة 75 مليار دولار من ميزانيتها للاستثمار خلال العام الحالي، ما يزيد بنحو 15 مليار دولار عن توقعات المحللين.
مؤشرات الأسهم الأمريكية - أرشيفية

وتراجع سهم أدفانسد ميكرو ديفايسز (أيه.إم.دي) لأشباه الموصلات بأكثر من 1ر10% رغم تحقيق أرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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