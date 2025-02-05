شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العجز التجاري لأمريكا إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع قيمة الواردات

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين.وقالت الوزارة إن العجز التجاري ارتفع إلى 4ر98 مليار دولار مقابل 9ر78 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.كان المحللون يتوقعون ارتفاع العجز التجاري خلال إلى 6ر96 مليار دولار مقابل 2ر78 مليار دولار خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.جاء ارتفاع العجز التجاري بأكثر من التوقعات ليسجل أعلى مستوى له منذ مارس 2022 عندما بلغ 9ر101 مليار دولار.وجاءت القفزة في العجز التجاري مع ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 5ر3% إلى 9ر364 مليار دولار خلال ديسمبر، في حين تراجع الصادرات بنسبة 6ر2% إلى 5ر266 مليار دولار.وارتفت فيمة الواردات نتيجة زيادة واردات الإمدادات والمواد الخام الصناعية بما في ذلك الأشغال المعدنية تامة الصنع.كما زادت واردات السلع الاستهلاكية والرأسمالية والخدمات، في حين تراجعت واردات السيارات وقطع غيارها والمحركات.في الوقت نفسه تراجعت قيمة الصادرات الأمريكية نتيجة انخفاض صادرات السلع الاستهلاكية والإمدادات والمواد الصناعية والسلع الرأسمالية والسيارات وقطع غيرها والمحركات.