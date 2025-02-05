شكرا لقرائتكم خبر عن 2.2 تريليون جنيه.. البورصة المصرية تغلق تعاملاتها على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع المؤشرات

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة مستوى 2.206 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 56.7 مليار جنيه.وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.23% محققًا 29735.59 نقطة.كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة 0.08% ليصل إلى 8541.02 نقطة.وسجل مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقًا، نموًا بنسبة 0.02%، منهيًا التعاملات عند مستوى 11652.88 نقطة.