شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العالمية.. بورصة موسكو تقفل على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

سعر صرف الروبل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 11.00 نقطة، ما نسبته 0.38%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 2928.71 نقطة.وأنهى مؤشر RTS مرتفعًا بمقدار 8.08 نقاط، أي بنسبة 0.87%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 940.90 نقطة.حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.41 روبلٍ، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 98.5336 روبلًا.وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 19 كوبيكًا، ليبلغ 102.6852 روبلٍ، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 11 كوبيكًا، ليصل إلى 13.2985 روبلًا.