شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث لحظى.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 5-2-2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 خلال التعاملات المسائية، مع تذبذب كبير في حركة الذهب وتغيرات مستمرة في سوق الذهب المصري، بالتزامن مع تطورات مستمرة للذهب في البورصة العالمية، حيث سجل عيار 21 حوالي 4015 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4588 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4015 جنيهات

عيار 18 يسجل 3442 جنيها.

عيار 14 يسجل 2675 جنيها.

الجنيه الذهب 32120 جنيها.

كافة هذه الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير، قابلة للتغير على مدار الساعة ، وهو ما يجعل السعر النهائي للمستهلكين مختلف حسب وقت الشراء، كما يتم إضافة رسوم الضريبة والدمغة والمصنعية.

تطورات سوق الذهب العالمي

شهد سوق الذهب العالمي تحولًا كبيرًا في يناير 2025، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.6%، ليُسجل أول ارتفاع شهري بعد انخفاض استمر لمدة شهرين متتاليين، بحسب النشرة الأسبوعية لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية.

ارتفاع الذهب يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا قويًا للذهب خلال أول شهر من عام 2025، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، والمخاوف من نشوب حرب تجارية تعصف بحركة التجارة مما ساهم في زيادة الطلب على الملاذ الآمن.

ارتفعت أسعار الذهب العالمي لأعلى مستوى لها على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الأربعاء حيث تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة والصين.

كما دفعت تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تواجد الولايات المتحدة في قطاع غزة ونقل الفلسطينيين من المنطقة إلى تزايد المخاوف من استمرار عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لينعكس هذا بشكل إيجابي على الذهب، وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1%.