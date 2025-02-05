شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 5-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر



ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 5-2-2025.

إيقاف تداول 8 أسهم

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والقاهرة للإسكان والتعمير، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وبريميم هيلثكير جروب، والملتقى العربي للاستثمارات.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأحانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.206 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 89.8 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.03% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.91%، والعرب على 5.06%، واستحوذت المؤسسات على 22.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 22 مليون جنيه، 27.8 مليون جنيه، 102.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 6 ملايين جنيه، 58.6 مليون جنيه، 87.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 29735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 36863 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 13082 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 8541 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 11652 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3142 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 9854 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1903 نقطة.

وصعدت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.211 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.34%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.99%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 2.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.50%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.265 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.29%.

- الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.73%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 18.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.22%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 26.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.21%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 3.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.66%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 10.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.45%.

- لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بسعر إغلاق 0.731 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.43%.