شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى التعاملات المسائية.. عيار 18 يسجل 3450 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الأربعاء 5-2-2025 في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وتحرك عيار 18 ليصل إلى 3450 جنيهات للجرام دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 24 يسجل 4600 جنيه.

عيار 21 يسجل 4025 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3450 جنيها.

عيار 14 يسجل 2683.25 جنيها.

الجنيه الذهب 32200 جنيها.

الذهب يقفز 6.6% خلال يناير 2025

شهد سوق الذهب العالمي تحولًا كبيرًا في يناير 2025، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.6%، ليُسجل أول ارتفاع شهري بعد انخفاض استمر لمدة شهرين متتاليين، بحسب النشرة الأسبوعية لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية.

ارتفاع الذهب يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا قويًا للذهب خلال أول شهر من عام 2025، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، والمخاوف من نشوب حرب تجارية تعصف بحركة التجارة مما ساهم في زيادة الطلب على الملاذ الآمن.