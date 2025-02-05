شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المستوردين الكورى يدعو رجال الأعمال المصريين للمشاركة في مؤتمر يوم 7 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت غرفة القاهرة التجارية، وفدًا اقتصاديًا كوريًا برئاسة كيم بيونج كوان رئيس اتحاد المستورديين فى كوريا الجنوبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المصري الكوري المشترك.

وقال أيمن العشري، خلال اللقاء، إن مصر تشهد في الفترة الأخيرة مرحلة تنمية غير مسبوقة، وهناك توجهات من القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاستثمار والمستثمرين وتوطين الصناعات المصرية في مختلف القطاعات، وكذلك هناك فرص استثمارية متاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات.

أشار "العشري"، إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسهيل إجراءات الاستثمار وتوطين الصناعة المصرية والمتابعة لحظة بلحظة بنفسة للاطمئنان على وجود هذه التسهيلات على أرض الواقع، وهو ما يجب أن نستفيد منها في تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية.

وأكّد "العشري"، على أهمية دعم الاستثمار والتصنيع والشراكات بين البلدين ، مستفيدين من تركيز الدولة المصرية على هذا الشأن والتسهيلات الكبيرة وغير المسبوقة التي يجب أن نستفيد منها ، قائلًا " هناك فرصة ذهبية"للاستفادة من السوق المصري الكبير وكذلك الاتفاقيات الهامة التي تشارك بها مصر والتي تُمكنها من دخول أسواق أخرى مثل " الكوميسا – وأغادير " وغيرها من الاتفاقيات التي تدعم وتعزز التعاون المشترك وتزيد من الصادرات إلى دول مختلفة، مشيرًا إلى أهمية اللقاءات الثنائية التي تمت على هامش هذا اللقاء بين الشركات المصرية ونظرائهم من الشركات الكورية والتي من شأنها تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وتدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.



من جانبه قال كيم بيونج كوان، إن الهدف من هذه الزيارة تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين في ظل الجهود الكبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق التنمية من إنشاءات والبنية التحتية الواضحة، وهو ما جعلنا نقوم بهدف الزيارة لدعم العلاقات الثناية من خلال غرفة القاهرة التي تضم عددًا كبيرًا من أصحاب الشركات في مختلف الأنشطة.



وقال كيم بيونج كوان، إنه سيوجه الدعوة رسميًا لغرفة القاهرة لبحث إمكانية المشاركة في المؤتمر،الذي سيقام في كوريا خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو 2025، وهو مؤتمر يُقام سنويًا يشارك فيه عدد كبير من المستوردين والموردين من بلاد مختلفة للتعارف ودعم العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول ولم تشارك به مصر من قبل، ونأمل في مشاركتها في النسخة القادمة.