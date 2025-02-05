شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: زيارة قريبة لوزير البترول إلى العراق لبحث مجالات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن رئيس الوزراء العراقى أشاد بأداء شركات التشييد المصرية ودورها فى إعادة إعمار العراق، موضحا أن هناك زيارة مرتقبة لوزير البترول المصرى للعراق لبحث مجالات التعاون المشترك فى مجال النفط



ولفت إلى أن الدولة تقدر جهد ودور منظمات المجتمع المدنى، موضحا أنه ناقش حزمة زيادة المرتبات مع العام المالى القادم، وسيتم عرضها على رئيس الجمهورية.



وأكد أن تدبير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان أولوية قصوى، والحكومة تتابع على مدار اليوم توافر السلع وضبط الأسعار.



وتابع فى مؤتمر صحفى، أن هناك تنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وتم إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير الاحتياجات للمواطنين.