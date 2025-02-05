شكرا لقرائتكم خبر عن تذبذب عيار 21 بقوة.. سعر الذهب اليوم الأربعاء فى التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 خلال التعاملات المسائية، مع تذبذب كبير في حركة الذهب وتغيرات مستمرة في سوق الذهب المصري، بالتزامن مع تطورات مستمرة للذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4586 جنيها.

عيار 21 يسجل 4013 جنيها.

عيار 18 يسجل 3440 جنيها.

عيار 14 يسجل 2675 جنيها.

الجنيه الذهب 32096 جنيها.

كافة هذه الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير، قابلة للتغير على مدار الساعة، وهو ما يجعل السعر النهائي للمستهلكين مختلف حسب وقت الشراء.

شهد سوق الذهب العالمي تحولًا كبيرًا في يناير 2025، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.6%، ليُسجل أول ارتفاع شهري بعد انخفاض استمر لمدة شهرين متتاليين، بحسب النشرة الأسبوعية لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية.

ارتفاع الذهب يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا قويًا للذهب خلال أول شهر من عام 2025، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، والمخاوف من نشوب حرب تجارية تعصف بحركة التجارة مما ساهم في زيادة الطلب على الملاذ الآمن.