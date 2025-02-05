شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة المصرية تشارك في معرضي OTM بالهند و FESPO بمدينة زيوريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - معرض OTM بالهند يجذب أسواق سياحية جديدة للمقصد المصري

- ⁠معرض FESPO بمدينة زيوريخ أهم معرض سياحي مهني جماهيري فى سويسرا

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في المعرض السياحي الدولي OTM والذي أُقيم بمدينة مومباى بدولة الهند

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن المشاركة في هذا المعرض تأتى فى إطار جهود الهيئة فى تنويع مصادر السياحة الوافدة إلى مصر واستهداف الأسواق السياحية الواعدة لاسيما السوق السياحي الهندي الذى أصبح أحد أهم الأسواق السياحية المصدرة للحركة السياحية الدولية، كما أن المشاركة تمثل نقطة انطلاق للمزيد من الفعاليات والأنشطة الترويجية خلال الفترة القادمة لاسيما الاهتمام بالأنماط السياحية الواعدة مثل سياحة حفلات الزفاف وسياحة الحوافز .

وقد شهد الجناح المصرى المشارك بالمعرض إقبالاً كبيراً وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب الشركات الهندية بالمقصد السياحي المصرى، وزيادة اهتمام السائح الهندي للتعرف على أهم المنتجات السياحية التى يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

كما زار الجناح المصري وزير الثقافة والسياحة الهندية Shri Gajendra Singh والذي أشاد بالمقصد السياحي المصري وبمنتجاته ومقوماته السياحية المتنوعة.

وخلال المشاركة في المعرض عقد محمد عبد اللطيف عضو المكتب الفني للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتورة أميمة إبراهيم مسئول المكتب المركزي لدولة الهند والشرق الأقصى والباسفيك بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عدة اجتماعات مهنية مع مسئولي اتحاد شركات السياحة وكبرى شركات السياحة الهندية والذي تم فيها إلقاء الضوء على أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر والمنتجات السياحية التى يزخر بها المقصد المصري، والتطورات التي تشهدها البنية التحتية ولا سيما في المقاصد السياحية.

كما شاركوا في حضور ورشة عمل بعنوان " Cine Locales" لشركات الإنتاج السنيمائي بالسوق الهندي لمناقشة بعض الأفكار الخاصة باختيار مصر مقصداً لتصوير أفلامها، وورشة عمل عن سياحة حفلات الزفاف لجذب أهم منظمي الرحلات من هذا المنتج السياحي إلى مصر.

وفي سياق متصل، شاركت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في معرض FESPO والذي يعد أهم معرض سياحي مهني جماهيري فى سويسرا.

وخلال المشاركة في المعرض عقد محمد فرج المشرف المالي والإداري على المكتب السياحي ببرلين بدولة ألمانيا والمكتب السياحي بدولة روسيا ودول الإشراف التابعة لها، عدد من الاجتماعات المهنية مع منظمى الرحلات العاملين بالسوق السويسري تم خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق السياحي إلى المقصد السياحي المصري خلال الفترة المقبلة.



