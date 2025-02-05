شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بدمياط تنظم ورشة عمل حول "فتح الأسواق الخارجية" والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهودها لدعم المصدرين والمنتجين بمحافظة دمياط، نظّمت الغرفة التجارية بدمياط، برئاسة محمد عبد اللطيف فايد، ورشة عمل بعنوان "فتح الأسواق الخارجية ودور التمثيل التجاري"، وذلك بحضور المستشار التجاري محمد الخطيب، والأستاذ سلامة الجحر، رئيس شعبة الأثاث وعضو مجلس إدارة الغرفة، بالإضافة إلى عدد من المصدرين ورجال الأعمال المهتمين بتوسيع نطاق أعمالهم دوليًا.

هدفت الورشة إلى توعية المصدرين بأهمية تنويع الأسواق الخارجية لمنتجاتهم، وتعريفهم بدور التمثيل التجاري في تيسير التجارة الدولية، حيث تم استعراض كيفية الاستفادة من خدمات التمثيل التجاري في الترويج للمنتجات المصرية بالخارج، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المصدرين وسبل التغلب عليها.

وأكد المستشار التجاري محمد الخطيب خلال كلمته أن الورشة تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتنمية الصادرات المصرية وزيادة تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف.

ومن جانبه، قال محمد عبد اللطيف فايد بأن الغرفة التجارية بدمياط تحرص على تقديم الدعم والمساندة للمصدرين والمنتجين، مؤكدًا على أهمية استمرار تنظيم ورش عمل مماثلة لرفع وعي المصدرين بأفضل الممارسات في التصدير وتعزيز الاستفادة من التمثيل التجاري.

وأشاد سلامة الجحر بالورشة باعتبارها فرصة قيّمة للمشاركين للاطلاع على أحدث التطورات في مجال التجارة الدولية وتبادل الخبرات حول استراتيجيات دخول الأسواق الخارجية بفعالية.

وخلال المناقشات، تم تسليط الضوء على أهمية التواصل مع الملحقين التجاريين المصريين بالخارج، والمشاركة في المعارض الدولية كوسيلة فعالة لترويج المنتجات المصرية.

كما أوصى الأستاذ عز الدين كامل، رئيس مكتب تنمية الصادرات بالغرفة، بضرورة تطوير المنتجات بما يتماشى مع متطلبات الأسواق الخارجية، مع التأكيد على أهمية الابتكار والتجديد في التصميمات لتلبية احتياجات العملاء الدوليين.

واختتمت الورشة بجلسة نقاشية بين الحضور، تم خلالها استعراض أبرز المعوقات التي تواجه المصدرين، ومناقشة الحلول المقترحة لتجاوزها، في إطار سعي الغرفة التجارية بدمياط لدعم قطاع التصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.



