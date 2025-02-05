"تكامل" تواصل ريادتها في قطاع التكنولوجيا بمشاركة في مؤتمر ليب التقني 2025​

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كما تسعى شركة تكامل من خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2025 إلى تسليط الضوء على أبرز الحلول المتكاملة التي تقدمها للأفراد والمؤسسات في المملكة العربية السعودية، وتتمثل تلك المشاركة في استعراض أبرز منتجاتها وحلولها التي تقدمها من خلال شركاتها التابعة ومنصاتها المتعددة، حيث ستتمثل العديد من شركاتها والمنتجات التي تديرها الشركة في الجناح ومن أبرزها: منصة قوى، منصة مساند، شركة تكامل لخدمات النقل، شركة عمل المستقبل، شركة حلول التفتيش الذكية، أكاديمية تكامل، ومنصة مواءمة وأجير.
وتعتزم تكامل على هامش المشاركة في مؤتمر ليب 2025 على ابرام سلسلة من الاتفاقيات والشركات الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز مكانة تكامل ودورها في دفع عجلة التحول الرقمي كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030. يذكر أن شركة "تكامل القابضة"، التي تتبنى شعار "ابتكارات جوهرها الفرد"، تعمل على تقديم حلول متكاملة موجهة للقطاعات الحكومية، وشبه الحكومية، وكذلك القطاع الخاص والقطاعات الربحية والغير ربحية، وتسعى الشركة إلى تحقيق تطور اجتماعي واقتصادي من خلال بناء بيئة محفزة لاطلاق وتنمية قدرات المواهب البشرية.
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