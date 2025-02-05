شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يعود للانخفاض.. وعيار 21 يتراجع إلى 4000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 خلال التعاملات المسائية، عقب عقب انخفاض طفيف في الأسعار ، ليتحرك عيار 21 نحو 4000 جنيهات للجرام دون مصنعية.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4571.5 جنيها.

عيار 21 يسجل 4000 جنيها.

عيار 18 يسجل 4328.5 جنيها.

عيار 14 يسجل 2666.75 جنيها.

الجنيه الذهب 32000 جنيها.

الذهب يقفز 6.6% خلال يناير 2025

شهد سوق الذهب العالمي تحولًا كبيرًا في يناير 2025، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.6%، ليُسجل أول ارتفاع شهري بعد انخفاض استمر لمدة شهرين متتاليين، بحسب النشرة الأسبوعية لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية.

ارتفاع الذهب يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا قويًا للذهب خلال أول شهر من عام 2025، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، والمخاوف من نشوب حرب تجارية تعصف بحركة التجارة مما ساهم في زيادة الطلب على الملاذ الآمن.