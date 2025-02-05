الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5-2-2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18بـ26.525 ريال

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 5-2-2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18بـ26.525 ريال

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القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين، ويعد سعر الذهب في سلطنة عمان  من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان  تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،  بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

أسعار الذهب فى سلطنة عمان:

عيار 24 سجل  35.375 ريال

عيار 22 سجل  32.425 ريال

عيار 21 سجل  30.950 ريال

عيار 18 سجل  26.525 ريال

عيار 14 سجل  20.625 ريال

عيار 12 سجل  17.675 ريال

الاونصة سجلت  1099.950 ريال

الجنيه الذهب سجل  247.550 ريال

الأونصة بالدولار سجلت  2856.90 دولار

وفي الوقت الذي يعاني فيه سوق الأسهم من تشاؤم المستثمرين بشأن تأثير نموذج الذكاء الاصطناعي "DeepSeek"، شهد الذهب ارتفاعًا هادئًا نحو مستويات قياسية جديدة.

اكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

يهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

 

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