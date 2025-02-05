شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. مركز التكنولوجيا والابتكار في مصر والان مع تفاصيل الخبر

تمثل مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التكنولوجيا والابتكار، تمتد المدينة على مساحة 200 فدان، وتوفر بيئة متكاملة لدعم البحث العلمي، وتطوير البرمجيات، وريادة الأعمال، ومن خلال مزيج من الجامعات المتخصصة، ومراكز البحث والتطوير، ومساحات العمل المخصصة للشركات الناشئة، تهدف المدينة إلى تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

أسئلة وأجوبة عن مدينة المعرفة: ما هي مدينة المعرفة؟

مدينة المعرفة هي مجمع تكنولوجي متكامل في العاصمة الإدارية الجديدة، يضم مؤسسات تعليمية وبحثية وشركات متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف دعم الابتكار والتحول الرقمي.

ما موقع مدينة المعرفة؟

تقع في العاصمة الإدارية الجديدة، بالقرب من الحي الحكومي، وتمتد على مساحة 200 فدان، ما يجعلها في موقع استراتيجي يدعم سهولة الوصول إليها.

ما أهم المكونات الرئيسية للمدينة؟

تضم المدينة جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتخريج كوادر مؤهلة وهي جامعة مصر للمعلوماتية وهي أول جامعة متخصصة في مجال الاتصالات في أفريقيا، ومركز إبداع مصر الرقمية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، كذلك مراكز بحثية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات، وأيضا مجمعات للشركات المحلية والعالمية العاملة في التكنولوجيا.

ما أهمية مدينة المعرفة لمستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر؟

تسهم المدينة في تحقيق رؤية وزارة الاتصالات للتحول الرقمي من خلال جذب الاستثمارات التكنولوجية، وتأهيل الشباب لسوق العمل الرقمي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مما يدعم التنمية الاقتصادية والتنافسية العالمية لمصر.

هل هناك مشروعات قيد التنفيذ في المدينة؟

نعم، يجري حاليًا تنفيذ عدة مشروعات، مثل تجهيز الجامعات والمعاهد التكنولوجية، وإنشاء مقرات للشركات الناشئة، وتطوير مراكز الأبحاث لتكون جاهزة لدعم منظومة الابتكار التكنولوجي في مصر.