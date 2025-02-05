شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يستضيف ورشة عمل حول "نظم المحاسبة الدولية للأجور والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف البريد المصري ورشة عمل نظم المحاسبة الدولية للأجور، بمقر مركز التدريب الإقليمي للبريد المصري بالقاهرة، والتي ينظمها المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي بالتعاون مع اللجنة العربية الدائمة للبريد والاتحاد البريدي الإفريقي الشامل، خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2025، وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات الدول العربية والدول الإفريقية الناطقة بالإنجليزية في مجال نظم المحاسبة الدولية، حيث تشمل التدابير العملية والخطوات المحددة على مستوى النظام البريدي الدولي، بمشاركة الخبيرين الدوليين جان مارك، مدير برنامج الشهادات والامتثال وتطوير العمليات، ولوران مولر، مدير الحسابات الفنية، وبحضور مختار الشادلي، المستشار الإقليمي للاتحاد البريدي العالمي المكلف بالمنطقة العربية.

قالت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن هذه الورشة التدريبية تأتي في إطار سعي البريد المصري نحو دعم تنفيذ إستراتيجية الاتحاد البريدي العالمي، وتمثل جزءًا من البرامج التدريبية المخطط تنفيذها ضمن خطة التنمية الإقليمية للاتحاد البريدي العالمي ببلدان المنطقة العربية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٥، وخطة عملها التي اعتمدها مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي رقم ٢٧ في أبيدجان أغسطس ٢٠٢١، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات البريدية العربية والإفريقية لتحسين جودة الخدمات البريدية وتقديمها بشكل أفضل".

وأشارت الأستاذة داليا الباز إلى أن البريد المصري يهدف من خلال هذه الورشة إلى نقل الخبرات الدولية وتطوير مهارات العاملين في المؤسسات البريدية بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية، وبناء قدراتهم في مجال نظم المحاسبة الدولية للأجور وحل المشكلات المحاسبية المعقدة، خاصة بعد التغيرات التي طرأت على نظام الأجور فى الاتحاد البريدي العالمي، مما يسهم في تعزيز الفاعلية التشغيلية للدول العربية والإفريقية، وتمكين المؤسسات البريدية من تجنب الخسائر المالية الناتجة عن عدم الإلمام الكافي بنظم المحاسبة الدولية.

جدير بالذكر أن ورشة نظم المحاسبة الدولية للأجور تحمل أهمية كبيرة، حيث إنها ستتناول العديد من الموضوعات الخاصة بنظم المحاسبة الدولية والتي تشمل، الربط بين العمليات المحاسبية، ونماذج البعائث، وكشوف المراجعة، والعمليات المحاسبية للرسائل والطرود البريدية، إلى جانب حساب النفقات الختامية، والحصص البرية للطرود، بالإضافة إلى العمليات المحاسبية المتعلقة بالخدمات مثل: (خدمة العبور المغلق والمكشوف، والبعائث الموجهة بالخطأ، وخدمة المراسلات الجوابية الدولية، والبعائث المرتدة التي يتعذر تسليمها "UV"، وإعداد فواتير النقل الجوي) وإجراءات التسوية المحاسبية والتطبيق العملي على الأنظمة الدولية للاتحاد (IPS Cloud, UPU Clearing) بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للاتحاد البريدي العالمي فى هذا الشأن.

هذا ويشارك بالورشة ٦٢مشاركًا من ١٨ دولة عربية وهم: (مصر – الجزائر – البحرين – جيبوتي – العراق – الأردن – الكويت – ليبيا – المغرب – موريتانيا – سلطنة عمان – قطر – السعودية – الصومال – السودان – تونس – الإمارات - اليمن) بالإضافة إلى عدد آخر من المشاركين عن بعد من كل من: (كينيا، وزامبيا، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا).