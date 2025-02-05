شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة غير متوقعة فى سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل رقما قياسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 في مصر، خلال التعاملات المسائية، عقب ارتفاع في الأسواق لأعلى مستوى خلال عام، ليتحرك عيار 21 قرب 4020 جنيها للجرام دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم الاربعاء في مصر:

- عيار 24 يسجل 4594.25 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4020 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3445.75 جنيها.

- عيار 14 يسجل 2680 جنيها.

- الجنيه الذهب 32160 جنيها.

الذهب يقفز 6.6% خلال يناير 2025

شهد سوق الذهب العالمي تحولًا كبيرًا في يناير 2025، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.6%، ليُسجل أول ارتفاع شهري بعد انخفاض استمر لمدة شهرين متتاليين، بحسب النشرة الأسبوعية لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية.

ارتفاع الذهب يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا قويًا للذهب خلال أول شهر من عام 2025، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، والمخاوف من نشوب حرب تجارية تعصف بحركة التجارة مما ساهم في زيادة الطلب على الملاذ الآمن.